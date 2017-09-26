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متجاوزا «التاريخي» جيجز.. «جاريث باري» الأكثر مشاركة في «البريميرليج»

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متجاوزا «التاريخي» جيجز.. «جاريث باري» الأكثر مشاركة في «البريميرليج» متجاوزا «التاريخي» جيجز.. «جاريث باري» الأكثر مشاركة في «البريميرليج»

التحرير

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أصبح الإنجليزي جاريث باري، لاعب وسط فريق وست بروميتش ألبيون أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» متخطيًا رقم أسطورة مانشستر يونايتد المعتزل ريان جيجز. 

وتمكن باري من مُعادلة رقم جيجز الاسبوع الماضي في مباراة فريقه مام وست هام يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يحطم رقمه اليوم في القاء الذي خسره وست بروميتش أمام أرسنال بثنائية نظيفة. 

وقال الدولي السابق في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أشعر بالفخر الشديد، إنه رقم استثنائي، وأنا محظوظ لخوضي مباريات كثيرة دون إصابات، لن ألتفت لما حققته من إنجازات حتى يأتي اليوم الذي سأعتزل فيه، عندما أشعر بأنني غير قادر على مجاراة زملائي في الملعب أو أشعر بالملل، ستكون هي اللحظة المناسبة لترك الملعب ولكنها لم تحن بعد واتطلع للانفراد ». 

وتعد مباراة اليوم والتي شارك فيها صاحب الـ36 عامًا هي رقم 633 في مسيرة اللاعب الحافلة مع الأندية الانجليزية والتي تمتد لـ21 موسمًا بالدوري الإنجليزي خاضها 4 أندية عريقة.

وجاءت مباريات اللاعب الذي يلعب بجوار الدولي المصري أحمد حجازي في الموسم الحالي كالتالي.. 

365 مباراة مع أستون فيلا.. و132 مباراة مع مانشستر سيتي.. و131 مباراة مع إيفرتون.. و5 مباريات مع فريقه الجديد وست بروميتش. 

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