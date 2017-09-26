بعد الخسارة من آرسنال.. حجازي يشيد بالنني ويهنئ الأهلي

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أشاد النجم المصري أحمد حجازي، بالمستوى الذي قدمه زميله محمد النني، لاعب رسنال، خلال مواجهة الفريقين اليوم الثانين، مؤكدًا أنه يتألق دائمًا في كل وقت يشارك فيه مع فريقه.

وتغلب آرسنال على ضيفه وست بروميتش ألبيون، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقن مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الإمارات»، ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف حجازي، خلال تصريحاته لقناة beIN SPORTS، أن «النني» يستحق كل خير، ويؤدي دوره على أكمل وجه مع النادي اللندني ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أنهما يتحدثان بشكل يومي، لكنهما لم يتطرقا للحديث عن اللقاء في الأيام الماضية.

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وحرص مدافع الفراعنة، على تهنئة فريقه السابق النادي الأهلي، بعد تأهله للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي، متمنيًا أن يتوج المارد الأحمر بالبطولة.

وعن المنتخب الوطني، أوضح «حجازي»، أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد استعدادًا لمواجهة الكونغو المصيرية، والتي يُعلق عليها آمال كبيرة في تأهل مصر للمونديال بعد غياب 28 عامًا.