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بروتوكول بين الصحة وجامعة سوهاج لتوفير أطباء للوحدات الخالية

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مصراوي Masrawy

بروتوكول بين الصحة وجامعة سوهاج لتوفير أطباء للوحدات الخالية

12:12 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

بروتوكول بين الصحة وجامعة سوهاج لتوفير أطباء للوحدات الخالية

الدكتورة سعاد عبد المجيد

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج؛ لتوفير أطباء للوحدات الخالية بالمحافظة، وكوارد لتعليم شباب الأطباء.

وأضافت عبد المجيد في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن البرتوكول يتضمن تخصيص يوم علمي يتم من خلاله مناظرة الحالات من أقسام الجراحة والباطنة والنساء والولادة بمركز طبي، فضلًا إتاحة الفرصة للمعيدين والطلاب بالحصول على رسائل الماجستير والدكتوراة بالوحدات الصحية لمدة تتراوح بين 3 و6 شهور، وتتعلق بطب وتنظيم الأسرة والرعاية الأولية، مؤكدة أنه سيتم توفير كافة البيانات اللازمة بهذه الوحدات.

وأشارت رئيس قطاع السكان إلى أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي تشهد نقصا بعدد الأطباء بالوحدات الصحية.

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