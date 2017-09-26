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الجنايات تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

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مصراوي Masrawy

الجنايات تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

12:19 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

محكمة

كتب - صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 213 متهمًا من عناصر جماعة "أنصار بيت المقدس".
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين للمحاكمة، وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".
وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤولية العديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير داخلية سابق، واغتيال النائب العام الراحل، وهجوم على أكمنة أمنية في سيناء.

وأعلنت الجماعة في نوفمبر 2014 مبايعتها لأبو بكر البغدادي -زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش" -وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء".

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