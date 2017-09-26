"الجنايات" تستكمل محاكمة المتهمين في قضية "لجان العمليات المتقدمة"

كتب -صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة المتهمين في قضية "لجان العمليات المتقدمة".

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، من عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأن المتهمين أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأُسندت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.