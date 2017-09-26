سقوط لص رواد البنوك في العجوزة

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات سرقة رواد البنوك بمنطقة العجوزة.

تحريات المباحث توصلت إلى أن عاطلا ارتكب 4 وقائع بأسلوب التتبع، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة، وأرشد عن أماكن ارتكابها.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بتطوير مناقشته عما ارتكبه من جرائم مماثلة.