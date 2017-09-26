سقوط لص رواد البنوك في العجوزة
سقوط لص رواد البنوك في العجوزة
12:12 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات سرقة رواد البنوك بمنطقة العجوزة.
تحريات المباحث توصلت إلى أن عاطلا ارتكب 4 وقائع بأسلوب التتبع، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة، وأرشد عن أماكن ارتكابها.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بتطوير مناقشته عما ارتكبه من جرائم مماثلة.
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