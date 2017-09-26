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الشرطة الألمانية تجري تدريبا على مكافحة الإرهاب بمحطة قطار

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تجري تدريبا على مكافحة الإرهاب بمحطة قطار

12:14 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الشرطة الألمانية تجري تدريبا على مكافحة الإرهاب بمحطة قطار

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ):

أجرت الشرطة الألمانية تدريباً على مكافحة الإرهاب في إحدى محطات القطار في برلين، بعد حوالى تسعة أشهر من هجوم دموي على أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية.

واشتمل التدريب، الذي جرى اليوم الأثنين في محطة ليشتنبرج في برلين، على عمليات إطلاق نار، وحالات فرار لركاب في حالة من الذعر، وتقديم الإسعافات الأولية لجرحى.

وشمل التدريب شن هجوم مسلح انطلاقا من داخل المحطة إلى الحي المحيط بالمدينة، حيث قام مهاجمون مسلحون خلاله بإطلاق النار على الرصيف وتفجير متفجرات .

و قام نحو 150 من عناصر الشرطة المتدربين بأدوار الجرحى أو القتلى أو الأشخاص الذين يهربون خوفاً على حياتهم.

واضطر نحو 90 ضابطاً للتعامل مع الأحداث التي وقعت بالخارج، بما في ذلك ضباط من الوحدة التكتيكية التابعة لشرطة للنخبة جي إس جي 9، وهي وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب يتم نشرها في حالات خطيرة للغاية لإنقاذ الأفراد.

وتم اغلاق العديد من الأرصفة والمسارات خلال هذا التدريب، الذي تم اخطار السكان المحليين به مسبقاً.

وجاءت هذه التدريبات، بعد أكثر من تسعة أشهر من قيام أنيس العمري الإرهابي التونسي بقيادة شاحنة باتجاه زائري سوق عيد الميلاد أمام كنيسة كايزير ويلهيلم التذكارية في برلين في 19 ديسمبر 2016، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين. وكان عمرى قد قتل سائق الشاحنة البولندي قبل اختطافها.

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