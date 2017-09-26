نسبة التصويت بـ"نعم" في استفتاء كردستان تتجاوز الـ90%



أربيل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تفوق الـ70% ، مشيرة إلى أن نسبة التصويت بـ"نعم" تفوق الـ90%.

وذكرت المفوضية أن النتائج الرسمية الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 72% في جميع المناطق التي أجري فيها الاستفتاء، مشيرة إلى أن عمليات الفرز مستمرة حتى الأن.

وأوضحت المفوضية أن ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة الاف ناخب أدلوا بأصواتهم من مجموع ما يقارب الأربعة ملايين.

وبحسب إعلان المفوضية فمن المتوقع أن تفوق نسبة المشاركين بـ"نعم" 95%. ،وذلك وفقا للأرقام التي أعلنتها المدن التي انتهت فيها عمليات الفرز.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء مددت عملية التصويت لمدة ساعة واحدة بسبب الزحام أمام المقار الانتخابية.