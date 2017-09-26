وزير الثقافة يشهد ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الأربعاء

كتبت- نسمة فرج:

يشهد حلمى النمنم، وزير الثقافة فعاليات ختام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته العاشرة لعام 2017 على مسرح بئر يوسف بالقلعة، يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يُكرم المهرجان 4 شخصيات لها دور وإسهامات ملموسة ومؤثرة فى المهرجان وهم اسم الراحلين الشيخ إبراهيم فتح الله السكندرى، الكاتب محفوظ عبد الرحمن، كورال خدمة زكريا الكاهن واليصابات للمرضى والمسنين بمطرانية ملوى بالمنيا، المنشد الإندونيسى نور أخيارى.

وشارك فى المهرجان 20 دولة عربية وأجنبية من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فى معزوفة كونية تدعو للمحبة والتسامح والسلام، تم اختيار دولة فلسطين كضيف شرف المهرجان، ولأول مرة سيشارك مؤذنون من المسجد الأقصى فى المهرجان.

يرأس المهرجان ومُؤسسه الفنان انتصار عبد الفتاح، كما يُقدم عبد الفتاح باقة شكر إلى رموز ثقافية وفكرية دعمت وساندت بكل صدق وحماس لإنجاح المهرجان على مدار 10 سنوات، وهم وزراء الثقافة السابقين الفنان فاروق حسنى، الدكتور محمد صابر عرب، والدكتورجابر عصفور، الدكتور عماد أبو غازى، ومن وزراء التخطيط والتعاون الدولى السابقين والدكتورة فايزة أبو النجا التى وقفت بجوار رسالة سلام الدولية ومهرجان سماع ومهرجان الطبول، بالإضافة للدكتور أشرف العربي.

هذا بجانب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ومن وزراء السياحة السابقين والدكتور منير فخرى عبد النور، هشام زعزوع، خالد رامى، عمرو العزبى رئيس هيئة التنشيط السياحى، ومن رؤساء قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابقين محمد غنيم، وحسام نصار، ومن رؤساء قطاع صندوق التنمية الثقافية الأسبق المهندس محمد أبو سعدة.