رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
11:52 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
القاهرة- (أ ش أ):
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل.
ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تتضمن عضوية اللجنة وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية.
كما تتضمن عضوية اللجنة كلا من الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
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