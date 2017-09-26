استفتاء كردستان: نسبة المشاركة تجاوزت 72% وإعلان النتائج خلال 72 ساعة

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت لجنة الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة بالاستفتاء بلغت 72.16%، وبمشاركة أكثر من 3 مليون شخص.

ونقلت شبكة رووداو الإخبارية الكردية عن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم كوردستان، شيروان زراري، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء التصويت إن إعلان النتائج من المقرر أن يكون في خلال 72 ساعة.

كما أشار إلى أن عدد المشاركين بالاستفتاء بلغ 3 ملايين و305 ألف و925 مواطنًا، في حين أن من يحق لهم التصويت يصل عددهم إلى 4 ملايين و581 ألف و255 شخصًا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن نسبة المشاركة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان تجاوزت الـ80%، وفي دهوك تقارب الـ90% وفي أقضية زاخو واكرى وعمادية التابعة لدهوك تجاوزت الـ90%، أما في محافظة كركوك فإن نسبة المشاركة حوالي 80%، وفي قضاء خانقين 92%.

ووفقا لنفس المصادر فإن نسبة المشاركة في كل من محافظتي السليمانية وحلبجة لم تتجاوز الـ55%. وكانت السلطات قد مدت فترة التصويت لساعة أخرى بسبب الإقبال على المشاركة في الاستفتاء الذي تعارضه قوى إقليمية وعالمية كبيرة، ولا تدعمه سوى دولة إسرائيل في المنطقة.