انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس أمام مستشفى الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

تسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل محملة بالبطاطس في انقلابها أمام مستشفى الحوامدية العام، اليوم الإثنين.

انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث؛ لرفع حمولة السيارة من الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تم نقل السائق إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة له جراء إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.