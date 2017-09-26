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انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس أمام مستشفى الحوامدية

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مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس أمام مستشفى الحوامدية

11:41 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس أمام مستشفى الحوامدية

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل محملة بالبطاطس في انقلابها أمام مستشفى الحوامدية العام، اليوم الإثنين.

انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث؛ لرفع حمولة السيارة من الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تم نقل السائق إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة له جراء إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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