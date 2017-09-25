تشاد تعرب عن دهشتها لإدراجها في قرار ترامب بشأن حظر السفر

نجامينا - (د ب أ):

أعربت حكومة تشاد، اليوم الاثنين، عن دهشتها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر مواطني تشاد من دخول الولايات المتحدة.

وأكدت الدولة الواقعة في وسط قارة أفريقيا على أنها تساعد الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب.

وقالت وزيرة الإعلام في تشاد، مادلين ألينجي، في بيان " إن الحكومة تلقت بدهشة القرار الأمريكي الذي يُدرجنا على قائمة الدول التي سيحُظر مواطنوها من دخول الأراضي الأمريكية".

وأضافت ألينجي: أن "القرار يتناقض مع جهود تشاد المستمرة في مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأصدر ترامب، اليوم الأحد، أمراً بفرض حظر جزئي على الأقل ضد مواطني تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسورية وفنزويلا واليمن، مشيراً إليها على أنها بيئات شديدة الخطورة ولا تتعاون بشكل كاف مع مطالب الولايات المتحدة بشأن تبادل المعلومات.

وتحل هذه الإجراءات الجديدة محل حظر السفر، الذى توقف سريانه اليوم الأحد، والذى فرضه ترامب في وقت سابق من هذا العام ضد مواطني ست دول لمدة 90 يوما. وضمت القائمة السابقة جارة تشاد، السودان.

وقد دعت الحكومة التشادية ترامب إلى "إعادة النظر في القرار، الذى يقوض بشكل خطير صورة تشاد والعلاقات الطيبة بين البلدين، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

يُذكرأن تشاد ذات الغالبية المُسلمة تعد حليفاً مهماً للغرب في مجال مكافحة الإرهاب الإسلامي في منطقة الساحل، حيث ترسل جنودها لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة في مالي وكذلك بوكو حرام في نيجيريا.