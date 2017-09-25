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الصيد يؤجل عمومية تعديل اللائحة

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الصيد يؤجل عمومية تعديل اللائحة الصيد يؤجل عمومية تعديل اللائحة

التحرير

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أصدر مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة عمرو السعيد، بيانًا رسميًا، للإعلان عن تأجيل الجمعية العمومية الغير العادية للتعديل على اللائحة والتي كان من المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري، إلى ما بعد إقامة الإنتخابات في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار محمد شكري وعدد من المستشارين المنتمين للنادي وثلاثة من الأعضاء المقدمين لأكثر مقترحات ومن مجلس الإدارة الدكتور أشرف محرم عضو المجلس، بعد وصول لمجلس الإدارة مقترحات عديدة وقيمة لتعديل اللائحة قاربت على مائتي مقترح تحمل الكثير من الأفكار الإيجابية للنادي.

و تقوم اللجنة بتقسيم المقترحات وطرحها في ندوات مناقشة مفتوحة مع الأعضاء في سابقة غير معهودة في الأندية المصرية وذلك لإعداد لائحة تليق بنادينا العريق على ان تكون معدة وجاهزة و بين يدى مجلس الإدارة الجديد .

وقال مجلس الإدارة في البيان انه احتراما و تقديرا لرغبة السادة أعضاء النادي سعى مجلس الإدارة بكل السبل لعمل جمعية عمومية غير عادية لتغيير لائحة النادي و اتخذ قرارًا بالدعوة إليها بتاريخ 29 سبتمبر 2017 استجابة لطلب الأعضاء و طلبات موقعة من أكثر من ثمانية آلاف عضو و قام بمخاطبة اللجنة الأوليمبية المصرية بطلبه

وأوضح البيان أن النادي  تلقى خطابًا من اللجنة الأوليمبية بعدم الموافقة على اقامة الجمعية في الموعد المحدد و تمت إعادة مخاطبة اللجنة الاوليمبية المصرية عدة مرات بكافة طرق التواصل للرد على خطابهم الصادر بتاريخ 5\9\2017 و إخطارهم بوجود طلبات موقعة بالنصاب الكافي للدعوة للجمعية العمومية و إلى الآن لم يرد ردًا أخر من اللجنة الاوليمبية.

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وذكر البيان انه بعد استطلاع رأي اللجنة القانونية و كبار رجال القضاء المحبين للنادي .. و تجنبا للدخول في صراعات قانونية غير مأمونة و حفاظًا على مكانة و أموال النادي ووقت و مجهود أعضاءه سيتم تأجيل الجمعية العمومية الغير عادية التي كان من المقرر عقدها يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧ في حالة عدم وصول موافقة صريحة من اللجنة الأوليمبية خلال يومين إلى ما بعد فترة توفيق الأوضاع التي تنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧.

وأكد البيان أنه قد وصل لمجلس الإدارة مقترحات عديدة و قيمة لتعديل اللائحة قاربت على مائتي مقترح تحمل الكثير من الأفكار الإيجابية لنادينا العظيم

و عليه فقد تقرر تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار محمد شكري و عدد من السادة المستشارين المحبين للنادي و ٣ من السادة الأعضاء الذين قدموا مقترحات  و من مجلس الإدارة د. أشرف نهاد محرم.

و تقوم اللجنة بتقسيم المقترحات إلى بنود و طرحها في ندوات مناقشة مفتوحة مع السادة الأعضاء في سابقة غير معهودة في الأندية المصرية و ذلك لإعداد لائحة تليق بنادينا العريق على ان تكون معدة وجاهزة و بين يدى مجلس الادارة الجديد المنتخب.

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التحرير

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