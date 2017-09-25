أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عمرو مرعي: «لو طموحي محلي كنت رحت الأهلي» (فيديو)

Google+ Print
عمرو مرعي: «لو طموحي محلي كنت رحت الأهلي» (فيديو) عمرو مرعي: «لو طموحي محلي كنت رحت الأهلي» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي، إنه فضل الانتقال للفريق التونسي على عروض أوروبية وخليجية ومحلية، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع الاستقبال الحافل له في تونس، متمنيًا اسعاد جماهير ناديه والانتقال في الموسم المقبل لمحطة احترافية أكبر. 

وأضاف «مرعي»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين لقناة ON sport، أن طموحه هو الاحتراف بلا حدود، معلقًا: «لو كنت عايز أفضل في كنت روحت الأهلي أو ، ما حبيتش أروح أوروبا مرة واحدة».

شاهد أيضا

وعن مواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أكد أنه لا يتخيل سيناريو المباراة حتى الآن،  مشيرًا إلى أن الترجي لم يخوض مباراة الإياب أمام بطل مصر بجدية كافية، وإعتقد لاعبيه أنهم حسموا التأهل بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري