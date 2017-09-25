عمرو مرعي: «لو طموحي محلي كنت رحت الأهلي» (فيديو)

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قال عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي، إنه فضل الانتقال للفريق التونسي على عروض أوروبية وخليجية ومحلية، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع الاستقبال الحافل له في تونس، متمنيًا اسعاد جماهير ناديه والانتقال في الموسم المقبل لمحطة احترافية أكبر.

وأضاف «مرعي»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين لقناة ON sport، أن طموحه هو الاحتراف بلا حدود، معلقًا: «لو كنت عايز أفضل في مصر كنت روحت الأهلي أو الزمالك، ما حبيتش أروح أوروبا مرة واحدة».

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وعن مواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أكد أنه لا يتخيل سيناريو المباراة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الترجي لم يخوض مباراة الإياب أمام بطل مصر بجدية كافية، وإعتقد لاعبيه أنهم حسموا التأهل بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب.