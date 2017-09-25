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نجوم الرياضة في عزاء والدة طارق مصطفى (صور)

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إقيم مساء اليوم، مراسم العزاء والدة طارق مصطفى نجم نادي السابق، بمسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين.

وحرص عدد كبير من رموز الرياضة المصرية على تقديم واجب العزاء وعلى رأسهم مرتضي منصور رئيس الزمالك، ومحمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق و إسلام الشاطر وأحمد مرتضي منصور و علاء مقلد وسيف العمارى و وليد صلاح الدين وكريم حسن شحاته و أشرف قاسم وهاني زاده و جمال علام وأحمد حسن وسامى الشيشينى وإيمن عبدالعزيز و محمود أبورجيلة وإبراهيم فايق و أسامة حسنى وأشرف قاسم و إيمن عبدالعزيز وهادي خشبة و أحمد شوبير و الحكم الدولي السابق جمال الغندور و طارق يحيي و وائل القبانى و الحكم الدولي سمير عثمان وجمال حمزة و كرم دردى عضو مجلس إدارة الجبلاية، و محمد هليل عضو مجلس إدارة الأهلي، و إيمن عبدالعزيز و طارق عبدالعزيز و أحمد جلال إبراهيم و إسماعيل يوسف و مدحت عبدالهادي ومصطفي عبدالخالق و محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك.

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كانت توفت والدة نجم الزمالك، السبت الماضي، وشيعت جنازتها لمقابر العائلة.
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