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فايق عن عدم ضم مرعي للمنتخب: «محسن صالح مكانش مقتنع بتريكة»

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فايق عن عدم ضم مرعي للمنتخب: «محسن صالح مكانش مقتنع بتريكة» فايق عن عدم ضم مرعي للمنتخب: «محسن صالح مكانش مقتنع بتريكة»

التحرير

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علق الإعلامي إبراهيم فايق، على عدم ضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، لعمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، رغم ظهوره بمستوى جيد منذ الموسم الماضي مع إنبي، مشيرًا إلى أن هيكتور بالتأكيد سعيد بتألق اللاعب لأنه أكثر حرصًا على مصلحة .

وقاد عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، فريقه للتأهل على حساب أهلي طرابلس الليبي، بإحرازه باحرازه هدفي المباراة، الذي أقيم مساء أمس الأحد. 

وأضاف «فايق»، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه عبر قناة sports، أن محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب بخبرتهخ التدريبية الكبيرة، لم يقتنع بضم محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية المعتزل، في كأس الأمم الإفريقية 2004، وشهدت البطولات التالية تألق بالغ لأمير القلوب مع الفراعنة، مختتمًا: «في النهاية هى وجهات نظر فنية مقبولة».

وصرح إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن استدعاء عمرو مرعي، المحترف في صفوف فريق النجم الساحلي التونسي، لمعسكر الكونغو المقبل، يتطلب شرطين.

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وقال مدير المنتخب الوطني في تصريحاته صحفية اليوم الإثنين، إن الشرط الأول يتمثل في طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، ضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا للمعسكر المقبل.

وأردف إيهاب لهيطة، أن الشرط الثاني، يتمثل في موافقة فريق النجم الساحلي بشكل ودي على ضم اللاعب، خصوصًا أن المدة القانونية لإرسال طلب الاستدعاء انتهت، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على استدعاء اللاعبين المحترفين قبل بدء موعد الأجندة الدولية بـ15 يومًا.

 

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التحرير

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