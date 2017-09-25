دوري الأبطالl الريال يصطدم بدورتموند (فيديو)

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كتب: عاصم سلامة

شاهد أيضا «رونالدو» يزين قائمة الريال لمواجهة دورتموند في دوري الأبطال إحصائيات لا تفوتك عن فرق لا تقهر في دوري أبطال أوروبا 5 إحصائيات من الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا

تُقام غدًا الثلاثاء الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد عدة مواجهات نارية، لكن يظل أبرزها بالطبع هذا اللقاء الذي أصبح معتادًا في السنوات الأخيرة والذي دائمًا ما يتسم بالندية بين بروسيا دورتموند وريال مدريد.

مواجهة اعتادت عليها الجماهير في السنوات الأخيرة بدأت بدور المجموعات موسم 2012-2013 حين كان يقود يورجن كلوب أسود فستيفاليا وكان يتولى مورينيو قيادة الفريق الملكي، والتقى الفريقان في دور المجموعات ليفوز دورتموند في ألمانيا ويتعادل الفريقان في اسبانيا، ليتصدر أبناء يورجن كلوب المجموعة في مفاجأة كبيرة قبل أن يتواجها مجددًا في نصف النهائي ويخسر الريال في ألمانيا برباعية مقابل هدف «سوبر هاتريك ليفاندوفسكي الشهير» قبل أن يفوز في البيرنابيو بثنائية لا تضمن له الصعود للمباراة النهائية التي اقيمت على ويمبلي.

المواجهة الثانية كانت في موسم 2013-2014 في الدور ربع النهائي والذي كان بمثابة الثأر للفريق الملكي الذي فاز ذهاباً في البرنابيو بثلاثية نظيفة قبل أن يُهزم في ألمانيا بهدفين نظيفين، ليكمل الميرينجي مشواره في البطولة الذي انتهى بتتويجه بلقب «العاشرة» تحت قيادة فنية للايطالي كارلو انشيلوتي الذي حقق لقبه الثالث في البطولة كمدرب في 4 مباريات نهائية.

التقى الفريقين مجددًا في دور المجموعات لبطولة العام الماضي والتي شهدت تتويج الملكي بلقبه الثالث خلال 4 أعوام، هذه المرة تحت قيادة فنية للفرنسي زين الدين زيدان وقيادة فنية من توماس توخيل للعملاق الألماني، وتعادل الفريقان بنفس النتيجة 2-2 ذهابًا وإيابًا ومرة أخري تصدر دورتموند المجموعة على حساب مدريد لكن هذا لم يمنع النادي الملكي من تحقيق بطولته الـ12 على حساب يوفنتوس في النهائي.

وغدًا يتواجه الفريقين مرة أخري على سيجنال أدونا بارك معقل دورتموند في جولة الثانية من دور المجموعات بعد تحقيق ريال مدريد للفوز في أولي مباراته على ابويل نقوسيا القبرصي بثلاثية نظيفة، فيما تلقى دورتموند هزيمة خارج أرضه بثلاثية مقابل هدف أمام توتنهام الإنجليزي.