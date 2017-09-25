البنتاجون: سنمنح ترامب خيارات التعامل مع كوريا الشمالية
البنتاجون: سنمنح ترامب خيارات التعامل مع كوريا الشمالية
11:24 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها ستتيح للرئيس دونالد ترامب خيارات للتعامل مع كوريا الشمالية إذا واصلت استفزازاتها.
وقال المتحدث باسم "البنتاجون" الكولونيل روبرت ماننج، للصحفيين - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء الإثنين - إنه إذا لم تكف بيونج يانج عن أفعالها الاستفزازية فسنعمل بالتأكيد على توفير خيارات للرئيس ترامب للتعامل معها".
من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن قيام كوريا الشمالية بتجربة لتفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ سيعتبر عملا "غير مسؤول".
يأتي ذلك، في أعقاب تصريح وزير الخارجية الكوري الشمالي بأن بلاده تحتفظ لنفسها بحق إسقاط القاذفات الأمريكية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لكوريا الشمالية.
وجاء هذا التحذير الأمريكي وسط أجواء من التصعيد الكلامي المتبادل بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حول البرنامج النووي لبيونج يانج.
وكانت الولايات المتحدة أرسلت، السبت الماضي، طائرات حربية حلقت قرب شواطئ كوريا الشمالية لزيادة الضغط على نظام بيونج يانج لدفعه إلى التخلي عن طموحاته النووية والبالستية.
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