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مقتل وإصابة 14 عنصرا من الحوثيين وقوات صالح في تعز

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 14 عنصرا من الحوثيين وقوات صالح في تعز

11:08 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

مقتل وإصابة 14 عنصرا من الحوثيين وقوات صالح في تعز

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 14 عنصرا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة تعز (275 كيلومترا) جنوب صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، عن مصادر ميدانية قولها، إن ستة من عناصر المليشيا الانقلابية، الحوثيون وقوات صالح، لقوا حتفهم، وجرح ثمانية آخرون في معارك اندلعت بين الجيش الوطني والمليشيا بجبهة الشقب مديرية صبر شرق تعز".

وأشارت المصادر إلى "المليشيا الانقلابية حاولت الليلة الماضية التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بالشقب، إلا أن رجال الجيش الوطني تمكنوا من صد تلك المحاولة وتكبيدهم قتلى وجرحى".

وبحسب المصادر، فقد قتل مواطن وجندي من قوات الجيش الوطني، جراء استهداف المليشيا لقرى سكنية ومواقع للجيش بالشقب بالعيارات الحية.

وفي المقابل، ذكرت المصادر، أن رجال الجيش الوطني شنوا قصفاً مدفعياً استهدف مواقع تمركز المليشيا بتبة الصالحين بمديرية صبر شرق تعز.

وتشهد القرى السكنية بالشقب - أقصى جنوب جبل صبر - منذ أسبوع قصفاً عنيفاً من قبل المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، ما تسبب في إحداث أضرار بالممتلكات، حسب المصادر ذاتها.

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