الرئيس الفلسطيني يهنئ ميركل بفوز حزبها بالانتخابات

رام الله - (د ب أ):

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفوز حزبها المسيحي الديمقراطي بالانتخابات.

وتمنى عباس في برقية بعثها لميركل "التوفيق والنجاح في تشكيل الحكومة القادمة، على طريق تحقيق كل ما يرنو إليه الشعب الألماني الشقيق من التقدم والازدهار" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأكد عباس "تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لما فيه مصلحة للشعبين، ودعم الجهود الفلسطينية الصادقة لتحقيق السلام العادل، الذي تتوق له شعوب منطقتنا كافة".

وأقامت السلطة الفلسطينية علاقات متقدمة مع ألمانيا تحت زعامة ميركل توجت بتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين الجانبين تجتمع سنويا.

وأظهرت النتائج النهائية المؤقتة للإنتخابات الألمانية، بعد فرز الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية،أن تحالف ميركل المسيحي حصد 33% الأصوات، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 5ر20%.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة على 6ر12% ليكون ثالث أقوى حزب في البلاد، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها البرلمان.