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"المهن الزراعية" تعلن عن مشروع علاجي جديد لأعضائها

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مصراوي Masrawy

"المهن الزراعية" تعلن عن مشروع علاجي جديد لأعضائها

11:04 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

المهندس ماهر أبو جبل

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس ماهر أبو جبل، عضو مجلس نقابة المهن الزراعية، ورئيس لجنة حماية المهنة، إن النقابة قررت تدشين مشروع علاج جديد يخدم أعضاء النقابة وأسرهم، لافتًا إلى أن مشروع الرعاية الصحية شمل 90 جنيهًا للعضو الأساسي و45 جنيهًا "للمنتدب".

وأضاف أبو جبل، في تصريحات لمصراوي، أن احتفالية المهندس الزراعي، التي أقامتها النقابة كانت قوية ومميزة، مشيرًأ إلى أن الاحتفالية شملت كافة القطاعات المختصة بالمهندس الزراعي.

وأشار أبو جبل، إلى أن النقابة أقامت الاحتفالية بمنظور مختلف من خلال تقسيم الجوائز إلى جوائز النقابة التقدرية، وجائزة النقابة للإبداع، وجائزة النقابة التشجيعية، حيث تم تكريم كل من: كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد الخشن، صاحب شركات شوري للأسمدة، والفنان سمير غانم، والدكتور سعد نصار، نائب وزير الزراعة السابق.

يذكر أن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وجه المهندسين الزراعيين أن ينضموا إلى البرنامج الذي تم إطلاقه مؤخرًا لتأهيل شباب الخريجين للعمل بمهنة مطبقي المبيدات للتعامل الآمن والفعال مع مبيدات الآفات الزراعية للحد من الاستخدام العشوائي لها ومحاربة عمليات الغش فيها وفق ضوابط علمية صحيحة والتوصيات المعتمدة في هذا الشأن.

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مصراوي Masrawy

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