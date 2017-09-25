ضبط صاحب صيدلية بالمنيا بحوزته "طبنجة ميري" مسروقة منذ 25 عامًا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، القبض على صاحب صيدلية وبصحبته شخص آخر، وبحوزته قطعتان سلاح، بينهما طبنجة 9 مللي مسروقة منذ عام 1992 من مركز شرطة فايد، و135 طلقة نارية متنوعة.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث، بتمكن إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس برئاسة الرائد محمد الدروي، من إلقاء القبض على صاحب صيدلية بقرية نزلة البدرمان، وبحوزته بندقية آلية وطبنجة مسروقة من مركز شرطة فايد بالإسماعيلية منذ عام 1992 و25 شريط أباتريل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.