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بالصور.. وزير الصحة يدعم مستشفى أبو سمبل بأطباء وأجهزة غسيل كلوي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الصحة يدعم مستشفى أبو سمبل بأطباء وأجهزة غسيل كلوي

10:48 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قرر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، دعم مستشفى أبو سمبل الدولي بعدد 2 ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة 400 ألف جنيه، ليصبح عدد الماكينات بالمستشفى 5 ماكينة، بجانب دعم المعمل بأجهزة طبية أيضًا، وقسم الرمد بأطباء آخرين، فضلاً عن ما جرى دعمه مؤخرًا من أجهزة طبية متطورة بتكلفة 3 ملايين جنيه، وأيضًا كوادر طبية بإجمالي 26 طبيبًا في جميع التخصصات الطبية.

جاءت قرارات وزير الصحة خلال الجولة التفقدية التي قام بها، اليوم الإثنين، لمدينة أبو سمبل، للوقوف على استعدادات المنشآت الطبية بالمدينة للاحتفال العالمي بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل.

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