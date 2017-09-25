الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد خفير ومقتل وإصابة مسجلين خطر بأسيوط

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف وزارة الداخلية تفاصيل استشهاد خفير ومقتل وإصابة عنصريين إجراميين بأسيوط، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إنه أثناء مرور قوة تابعة لمركز شرطة البدارين اشتبهت في ثلاثة أشخاص يستقلون توك توك، وحال استيقافهم، أطلق مستقلوها أعيرة نارية تجاههم، وبادلتهم القوات إطلاق النيران.

وأسفرت تبادل إطلاق النار عن مقتل "محمود حسني حمد الله"، سبق اتهامه في 3 قضايا (مقاومة سلطات – سلاح – قتل) وإصابة "رفاعي مختار"، تم نقله للمستشفى للعلاج، وضبط بحوزتهما بندقيتين آليتين، وعددًا من الخزائن وكمية من الذخيرة، ولاذ الثالث بالفرار ويدعى "صابر ح."، 37 سنة، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي (سلاح).

وفي وقت لاحق، حاول عدد من أسرة المتهم المصاب الدخول للمستشفى، تصدى لهم الخفير النظامي منصور إبراهيم إسماعيل، المعين لتأمين المستشفى، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى تشابك بالأيدي، أطلق على إثرها شقيق المتهم الأول "أحمد"، محكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى قضية (سلاح)، أعيرة نارية تجاه الخفير، مما أسفر عن وفاته، وفر هاربًا.