مذيعة تحويل «إعصار إرما»: هغير مسار السيول بعيدًا عن مصر (فيديو)

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استنكرت المذيعة لبنى أحمد مقدمة برنامج "كارمة" على فضائية "الحدث اليوم"، سخرية النشطاء من تصريحاتها حول التحكم في تغيير مسار إعصار إرما، لإنقاذ صديقة لها تعيش في ولاية فلوريدا.

وقالت المذيعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أقصد طاقة الأشخاص في الدعاء بالرغبة لتغيير المكان، الدعاء بيرفع البلاء وده كان قصدي".

واستكملت: "كل حاجة بعملها على القناة بصورها قبل وبعد، لما الناس بتخس معايا 50 كيلو في أسبوعين بيبقى عندي صور قبل وبعد، العلاج عن بعد أصعب أنواع العلاج"، موضحة أنه يمكن علاج السرطان بالطاقة.

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وتابعت: "سأقوم بتجربة أخرى لتحويل مسار السيول عن مصر، وهصور تصريحاتي قبل السيول واتجاهها، وبعد انتهاء السيول".