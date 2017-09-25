أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مذيعة تحويل «إعصار إرما»: هغير مسار السيول بعيدًا عن مصر (فيديو)

Google+ Print
مذيعة تحويل «إعصار إرما»: هغير مسار السيول بعيدًا عن مصر (فيديو) مذيعة تحويل «إعصار إرما»: هغير مسار السيول بعيدًا عن مصر (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكرت المذيعة لبنى أحمد مقدمة برنامج "كارمة" على فضائية "الحدث اليوم"، سخرية النشطاء من تصريحاتها حول التحكم في تغيير مسار إعصار إرما، لإنقاذ صديقة لها تعيش في ولاية فلوريدا.

وقالت المذيعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "أقصد طاقة الأشخاص في الدعاء بالرغبة لتغيير المكان، الدعاء بيرفع البلاء وده كان قصدي".

واستكملت: "كل حاجة بعملها على القناة بصورها قبل وبعد، لما الناس بتخس معايا 50 كيلو في أسبوعين بيبقى عندي صور قبل وبعد، العلاج عن بعد أصعب أنواع العلاج"، موضحة أنه يمكن علاج السرطان بالطاقة.

شاهد أيضا

وتابعت: "سأقوم بتجربة أخرى لتحويل مسار السيول عن ، وهصور تصريحاتي قبل السيول واتجاهها، وبعد انتهاء السيول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر