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عماد أديب: 7 آلاف جندي تركي يحمون القصر الأميري في قطر

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عماد أديب: 7 آلاف جندي تركي يحمون القصر الأميري في قطر عماد أديب: 7 آلاف جندي تركي يحمون القصر الأميري في قطر

التحرير

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قال الإعلامي عماد الدين أديب، اليوم الاثنين، إن قطر قدمت كل شيء لخدمة المصالح الأمريكية منذ عام 1996، بدايةً من انقلاب حمد على الأب، لافتًا إلى أن الحل العسكري ضد قطر من قِبل الدول المقاطعة لم يعد موجودًا، والسلطات آثرت منذ بداية الأزمة استخدام الضغط السياسي.

أضاف أديب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «ما بين 5 : 7 آلاف جندي تركي يؤمّنون القصر الأميري في قطر حاليًا»، موضحًا أنه لا يمكن وصف الدول العربية بدول «الحصار»، لكنها دول «مقاطعة»، حيث أن هناك منافذ مازالت تعمل.

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أكد أن «أكثر دولة تعرضت للتخريب القطري هي ، والسلاح الذي دخل وقت حكم الإخوان تمويله من الدوحة»، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بأن حركة «حماس» لانت، والأوضاع في سوريا أصبحت أكثر هدوءًا، بعد وقف التمويل القطري للإرهاب.

شدّد على أن «قطر لن تتردد عن تسخين الأمور في سيناء، واستقطاب رجال دين متشدّدين في السعودية»، مؤكدًا أن «قطر موّلت جميع الأعمال التخريبية ضد مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة».

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التحرير

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