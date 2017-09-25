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عماد أديب: الموساد الإسرائيلي يتولى تأمين النظام القطري

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عماد أديب: الموساد الإسرائيلي يتولى تأمين النظام القطري عماد أديب: الموساد الإسرائيلي يتولى تأمين النظام القطري

التحرير

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قال الإعلامي عماد الدين أديب، اليوم الاثنين، إن هناك أغلبية جمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، لكن الرئيس الأمريكي دونالد لم يستطع إسقاط «أوباما كير» (مشروع التأمين الصحي في الولايات المتحدة الذي طرحة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما)، موضحًا أن ذلك يعني أن هناك أقطاب جمهورية ترفض حكم الرئيس الأمريكي.

أضاف أديب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «أقطاب الحزب الجمهوري لا يؤيدون ترامب.. والحزب يحاول أن يقوض صورته في الخارج خاصةً مع والسعودية».

أكد أن النظام القطري قام على ضمان ضخّ البترول والغاز إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتأمين مصالحه، موضحًا أن قاعدة «العديد» الأمريكية في الدوحة هي أكبر قاعدة خارج أمريكا، مشدّدًا على أن جزء كبير من تأمين النظام القطري يقوم به الموساد الإسرائيلي.

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أشار إلى أن قطر تقوم بأدوار سرية نيابة عن الولايات المتحدة كالتعامل مع الإرهابيين مثل طالبان، موضحًا أن المكتب الوحيد لحركة طالبان في المنطقة موجود بقطر بطلب من أمريكا.

تابع: «من يلقنوننا من قطر دروسًا عن الشرعية عليهم أن يعلموا أن الأمير الحالي انقلب على أبيه الذي انقلب على الجد».

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التحرير

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