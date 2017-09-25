أديب: الإمارات لم تبع مصر.. ورفضت تسليمنا للإخوان

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإمارات رفضت طلب جماعة الإخوان المسلمين بالإفراج عن مجموعة من الإخوان المسجونين لديها، مؤكدا أنها كانت واعية لمخططات وطبيعة جماعة الإخوان "الإرهابية".

وأضاف أديب، خلال برنامج"كل يوم" المذاع على قناة أون اليوم الأثنين :"الإماراتيون لم يبيعوا مصر للإخوان خلال فترة حكمهم في مصر، خاصة بعد طلبي الجماعة الإفراج عن الإخوان عندها فقط، وليس كل المصريين".

وتابع أديب: "خيرت الشاطر كان يجلس في فنادق أبو ظبي للتواصل مع مسئولين إماراتيين ولكنهم رفضوا مقابلته".

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه اليوم الأثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية تستغرق يومين.