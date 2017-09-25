عماد أديب: ترامب أضعف رئيس في تاريخ أمريكا.. وشعبيته تنهار

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قال الإعلامي عماد الدين أديب، اليوم الاثنين، إن العالم شهد مؤخرًا 5 متغييرات قوية، أهمها فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أديب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن المتغير الثالث هو دخول روسيا في سوريا بشكل عسكري وعودة سياسة البوارج، كما أن المتغير الرابع هو بدء انحسار تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع أن المتغير الخامس والأخير هو انكشاف الدور القطري في العالم، موضحًا أنه يمكن إضافة متغير آخر هو «الجنون النووي الكوري»، لكنه أمر منفصل، موضحًا أن رئيس تحرير صحيفة أمريكية كبرى أكد له أن باراك أوباما هو أكثر رئيس أساء للسياسة الخارجية الأمريكية، لأنه لم يُخيف الأعداء ولم يُطمئن الأصدقاء.

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وأشار إلى أن «وصول ترامب لرئاسة أمريكا، هو وصول للتيار الشعبوي الفوضوي الذي ليس له ركائز قوية في الحكم»، لافتًا إلى أن عدد المستقيلين من البيت الأبيض في ظل إدارته ترامب غير مسبوق، مشدّدًا على أنه أضعف رئيس في تاريخ أمريكا.

أكد أن «هناك انهيار في شعبية ترامب، وصدامات بينه وبين بعض الأجهزة الداخلية، وهو متهم بالتعاون مع الروس أثناء حملته الانتخابية»، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يفكر في الاستقالة ويقول لمن حوله إن «ترامب» يدمر السياسة الخارجية.