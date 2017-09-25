أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عماد أديب: ترامب أضعف رئيس في تاريخ أمريكا.. وشعبيته تنهار

Google+ Print
عماد أديب: ترامب أضعف رئيس في تاريخ أمريكا.. وشعبيته تنهار عماد أديب: ترامب أضعف رئيس في تاريخ أمريكا.. وشعبيته تنهار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عماد الدين أديب، اليوم الاثنين، إن العالم شهد مؤخرًا 5 متغييرات قوية، أهمها فوز دونالد بالرئاسة الأمريكية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أديب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن المتغير الثالث هو دخول في سوريا بشكل عسكري وعودة سياسة البوارج، كما أن المتغير الرابع هو بدء انحسار تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع أن المتغير الخامس والأخير هو انكشاف الدور القطري في العالم، موضحًا أنه يمكن إضافة متغير آخر هو «الجنون النووي الكوري»، لكنه أمر منفصل، موضحًا أن رئيس تحرير صحيفة أمريكية كبرى أكد له أن باراك أوباما هو أكثر رئيس أساء للسياسة الخارجية الأمريكية، لأنه لم يُخيف الأعداء ولم يُطمئن الأصدقاء.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن «وصول ترامب لرئاسة أمريكا، هو وصول للتيار الشعبوي الفوضوي الذي ليس له ركائز قوية في الحكم»، لافتًا إلى أن عدد المستقيلين من البيت الأبيض في ظل إدارته ترامب غير مسبوق، مشدّدًا على أنه أضعف رئيس في تاريخ أمريكا.

أكد أن «هناك انهيار في شعبية ترامب، وصدامات بينه وبين بعض الأجهزة الداخلية، وهو متهم بالتعاون مع الروس أثناء حملته الانتخابية»، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يفكر في الاستقالة ويقول لمن حوله إن «ترامب» يدمر السياسة الخارجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة