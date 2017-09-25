لميس الحديدي: الحل الحقيقي لأزمة «المثليين» يكون بالحوار وليس بالعنف

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك جدل وغضب بسبب حفل فريق «مشروع ليلى» اللبناني، بالتجمع الخامس، حيث رفع علم المثليين من قِبل بعض المتواجدين، لافتةً إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد منهم والنائب العام يحقق في تصاريح الحفل.

أضافت الحديدي، ببرنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الاثنين، أن «ما حدث بالحفل أمر خاطئ دينيًا واجتماعيًا، ولكن الحل الحقيقي يكون بالحوار وليس المنع والعنف فقط».

تابعت: «المنع لا يؤدي لحل، لا يؤدي إلى انتهاء مثل هذه الظواهر، هذه الظواهر تنتهي بمعالجة نفسية ودينية وأسرية وعقلية، هو ده المهم».

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فيما قال الدكتور رضا رجب، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة، «إحنا في مسخرة لما حفلة زي دي يحضرها 30 ألف شاب.. واتخذنا قرار بوقف حفلات فرقة مشروع ليلى، لأنها تروج للشذوذ».

أضاف رجب، أن «الوكيل الذي حصل على التراخيص لفريق مشروع ليلى، حصل عليها بصفتها باند أجنبي».