أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

لميس الحديدي: الحل الحقيقي لأزمة «المثليين» يكون بالحوار وليس بالعنف

Google+ Print
لميس الحديدي: الحل الحقيقي لأزمة «المثليين» يكون بالحوار وليس بالعنف لميس الحديدي: الحل الحقيقي لأزمة «المثليين» يكون بالحوار وليس بالعنف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك جدل وغضب بسبب حفل فريق «مشروع ليلى» اللبناني، بالتجمع الخامس، حيث رفع علم المثليين من قِبل بعض المتواجدين، لافتةً إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد منهم والنائب العام يحقق في تصاريح الحفل.

أضافت الحديدي، ببرنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الاثنين، أن «ما حدث بالحفل أمر خاطئ دينيًا واجتماعيًا، ولكن الحل الحقيقي يكون بالحوار وليس المنع والعنف فقط».

تابعت: «المنع لا يؤدي لحل، لا يؤدي إلى انتهاء مثل هذه الظواهر، هذه الظواهر تنتهي بمعالجة نفسية ودينية وأسرية وعقلية، هو ده المهم».

شاهد أيضا

فيما قال الدكتور رضا رجب، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة، «إحنا في مسخرة لما حفلة زي دي يحضرها 30 ألف شاب.. واتخذنا قرار بوقف حفلات فرقة مشروع ليلى، لأنها تروج للشذوذ».

أضاف رجب، أن «الوكيل الذي حصل على التراخيص لفريق مشروع ليلى، حصل عليها بصفتها باند أجنبي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر