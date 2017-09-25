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كارثة.. مدرسة بكفر الشيخ تفتح أبوابها على قضبان القطارات (صور)

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كتب - عمرو الشامي

يتعرض مئات الأطفال بكفر الشيخ يوميا لخطر الموت تحت عجلات القطار، إذ تطل بوابة مدرستي الوحدة الابتدائية والمستشار عبدالسلام ليمونة على شريط السكك الحديدية مباشرة في قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق.

وقال محمد زيدان، أحد أهالي القرية، إنهم يتخوفون من فقدان أبنائهم تحت عجلات القطارات المارة يوميا على شريط السكك الحديدية ويعبره عشرات الطلاب، داعيًا المسؤولين إلى بناء كوبري مشاة علوي للطلاب لكي يؤمن سير الطلاب.

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وأضاف محمود بيومي، ولي أمر طالب بمدرسة الوحدة الابتدائية، أنهم قدموا العديد من الشكاوى لحل هذه المشكلة ولكن دون جدوى، لافتا إلى أنه يذهب يوميًا مع أطفاله إلى المدرسة لكي لا يعبروا قضبان السكة الحديدية بمفردهم، خوفا من تعرضهم لأذى القطارات التي تسير هناك.

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وأشار عمر أبوعزب، من أهالي القرية، إلى أن العناية الإلهية أنقذت عددا من الطلاب العام الماضي من موت محقق فى أثناء عبورهم القضبان، حين أحد القطارات المسرعة، ولكن نجح الأهالي في إزاحة الأطفال من أمام القطار في اللحظة المناسبة، مطالبًا بتوفير كوبري مشاة للطلاب.

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في المقابل، قال اللواء حمدي الحشاش، رئيس مدينة دسوق، إنه لا يعلم بهذه المشكلة.

وأكد الحشاش لـ"التحرير" أنه سيقوم ببحث الأمر والتحقق منه وحل الأمر على الفور، مضيفًا أنه لن يتوانى في حماية الأطفال من هذا الخطر المحقق، ومحاولة إيجاد طريق آخر لهم.

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التحرير

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