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مسؤول إماراتي للسيسي: كلنا معاك حتى لو أكلنا وجبة واحدة في الشهر

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مسؤول إماراتي للسيسي: كلنا معاك حتى لو أكلنا وجبة واحدة في الشهر مسؤول إماراتي للسيسي: كلنا معاك حتى لو أكلنا وجبة واحدة في الشهر

التحرير

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قال اللواء محمد سالم بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اليوم الاثنين، إنه لن يتأخر في يوم من الأيام لفداء بروحه.

أضاف العامري، خلال نشره نجله عبر موقع «انستجرام»، وظهر فيه يتحدث مع الرئيس عبد الفتاح الذي يزور الإمارات حاليًا، أن «وصية الشيخ زايد، وأولاده يذكرونا دائمًا أن منهجنا هو الدفاع عن مصر واجب قومي إماراتي».

تابع موجهًا حديثه للرئيس السيسي: «كلنا معاك وفداء مصر، ولو حتى أكلنا وجبة واحدة في الشهر من أجل مصر فنحن معك، وأنت صمدت والشعب والجيش المصريين صمدوا وأنت على حق وليس على باطل».

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واصل: «نحن كلنا في خندق واحد، ونحن معكم ياسيدي حتى نقول على كل إرهابي لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ورد عليه السيسي، قائلًا: «وإحنا كمان فداكم، وربنا يبارك فيك، وشكرًا ليك على هذا الكلام».

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التحرير

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