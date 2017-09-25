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قهوه بلدي وشيشة في مدرسة.. ووكيل التعليم يرد (فيديو)

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قهوه بلدي وشيشة في مدرسة.. ووكيل التعليم يرد (فيديو) قهوه بلدي وشيشة في مدرسة.. ووكيل التعليم يرد (فيديو)

التحرير

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علق وكيل وزارة التربية والتعليم، طه عجلان، على صورة متداوله على مواقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك وتويتر"، تظهر وجود قهوة بلدي داخل مدرسة بالقليوبية، قائلًا: "سيتم التحقيق واتخاذ إجراءات صارمة".

وقال عجلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc" :"ممكن تكون القهوة عند السور الخارجي للمدرسة وليس داخل الحرم، لكن سيتم التحقيق مينفعش يبقى فيه قهوة داخل المدرسة".

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ووجه الغيطي حديثه للوكيل: "فناء إحدى المدارس بالخصوص يتحول في المساء لقهوة بلدي ويعلق على أبوابها شاشات لعرض مباريات كرة القدم، ولدينا صور لتلاميذ يشربون السجاير والشيشه داخل المدرسة"، فعلق الوكيل:"هي دي مكتوب عليها اسم مدرسة فعلا، هينزل بكرة لجنة وسيتم التحقيق".

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التحرير

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