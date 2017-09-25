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المرور لقائدي السيارات: ابتعدوا عن مطلع أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز

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مصراوي Masrawy

المرور لقائدي السيارات: ابتعدوا عن مطلع أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز

10:37 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة

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لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين بقضية "التخابر مع حماس" لـ

كتب - محمد شعبان:

أغلق رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة مطلع كوبري أكتوبر للقادم من المهندسين إلى وسط القاهرة، اليوم الإثنين؛ لإزالة آثار انقلاب سيارة ميكروباص.

وأفاد مصدر أمني بغرفة مرور الجيزة، بأن اختلال عجلة القيادة وراء الحادث، مؤكدا أنه تم تقل المصابين الـ10 إلى مستشفى العجوزة للعلاج "حالتهم مستقرة.. معظ الإصابات كدمات".

ودفعت قوات الحماية المدنية برجال الإنقاذ البري؛ لإزالة آثار الوقود والزيوت من الطريق من خلال فرش مكان الحادث بالرمال؛ منعا لحدوث أية أخرى.

ونصح المصدر قائدي السيارات المتجهين إلى وسط العاصمة بسلك شارع التحرير أو السير بشارع البطل أحمد عبد العزيز اتجاه الجيزة، والدوران عند شارع نوال، والصعود إلى وصلة كوبري أكتوبر بعد منطقة الحادث.

ويشرف رجال المرور بقيادة اللواء طارق حجاج، على أعمال رفع آثار الحادث مستخدمين أوناش الإدارة، في حضور مأمور قسم الدقي.

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