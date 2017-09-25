أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمطلع كوبري أكتوبر في الدقي (فيديو)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمطلع كوبري أكتوبر في الدقي ()

09:48 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمطلع كوبري أكتوبر في الدقي (فيديو)

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الإينين؛ إثر انقلب سيارة ميكروباص بمنطقة الدقي.

غرفة عمليات مرور الجيزة تلقت إخطارا من شرطة بوقوع حادث مروري بمطلع كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

تسبب الحادث في توقف حركة المرور للمتجه من منطقة المهندسين إلى وسط القاهرة عبر كوبري أكتوبر، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتجنيب السيارة، والعمل على سحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرور لقائدي السيارات: ابتعدوا عن مطلع أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد

    أخبار

  • مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

    أخبار

  • التحقيق مع الفنان عمرو واكد بتهمة تحطيم سيارة مواطن بالدقي

    أخبار

  • بالصور.. تهشم سور كوبري أكتوبر نتيجة تصادم سيارتين

    أخبار

إعلان

7b3fc7da45.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)