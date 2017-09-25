لأصحاب المزارع والتجار.. تعرف على شروط تصدير الخيول الأصيلة- صور

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرب تصدير الدفعة الثالثة من الخيول العربية المصرية الأصيلة إلى الخارج، وفقًا للاتفاق الذي تم بين مصر والاتحاد الأوروبي لاستئناف تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة نجحت في تصدير الخيول وتوريد الدفعة الأولى والثانية. وأضافت محرز، في تصريحات لمصراوي، أن الخيول العربية تتمتع بسمعة طيبة خصوصًا بعد تطبيق كافة شروط الاتحاد الأوربي وتطبيق آليات الأمان الحيوي.

يذكر أن مصر صدرت الدفعة الأولى والثانية الشهر الماضي عن طريق قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف إدارة الحجر البيطري.​

​ويرصد "مصراوي"، شروط تصدير الخيول المصرية الأصيلة كالتالي: