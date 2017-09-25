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البدري يعقد أول محاضرة فنية للاعبين استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي

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البدري يعقد أول محاضرة فنية للاعبين استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي البدري يعقد أول محاضرة فنية للاعبين استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق عقب تناول وجبة العشاء، اليوم الإثنين.

وتعد محاضرة اليوم هي الأولى للبدري عقب مباراة الترجي التونسي، والتي حقق خلالها الفريق الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 2-1، وتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وشهدت المحاضرة مطالبة البدري للاعبين بضرورة نسيان مباراة الترجي، وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة أمام النجم الساحلي على ملعب سوسة.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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