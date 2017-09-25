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وزير الخارجية الفنزويلي: ترامب يتصرف كأنه "امبراطور العالم"

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الفنزويلي: يتصرف كأنه "امبراطور العالم"

10:12 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الفنزويلي جورج أريزا

نيويورك - (د ب أ):
اتهم وزير الخارجية الفنزويلي جورج أريزا، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتصرف كأنه يملك "سلطة ديكتاتورية مطلقة" فوق سيادة الدول الأخرى أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

واستخدم أريزا اللغة الخطابية القوية في خطابه أمام الأمم المتحدة، موبخا ترامب بسبب انتقاده للوضع في فنزويلا.

وقال أريزا، وهو واحد من أواخر المتحدثين في اليوم الختامي لاجتماعات الجمعية العامة، إن ترامب استخدم منصة شيدت من أجل السلام لكي يتكلم "كأنه امبراطور العالم".

كما أعرب عن شكواه من أن الأمم المتحدة تعرضت "للتدنيس والازدراء والاساءة مرارا وتكرارا من قبل القوى المتغطرسة" التي تهدف إلى فرض قواعدها على الأخرين.

وقال أيضا إن العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها إدارة ترامب، في أغسطس الماضي، جعلت مواطني فنزويلا يعانون.

كان ترامب وصف في الأسبوع الماضي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور بأنها "ديكتاتورية إشتراكية كبدت شعب فنزويلا الطيب ألما مرعبا ومعاناة".

يذكر أن فنزويلا تعاني من أزمة سياسية واقتصادية عميقة تسببت في حدوث نقص واسع النطاق في المواد الغذائية والأدوية. كما وضعت أحد زعماء المعارضة رهن الإقامة الجبرية.

وأسفرت الاحتجاجات هذا العام ضد حكومة مادور عن مقتل ما يربو على 120 شخصا.

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