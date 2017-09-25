الصحة للمواطنين: لازم نقفل حنفية الإنجاب (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة، إن تعداد مصر بالداخل والخارج بلغ 101 مليون نسمة، مشدّدةً على ضرورة أن التفكير خارج الصندوق؛ لإيجاد حلول غير تقليدية لحل الأزمة السكانية.

أضافت عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الاثنين، أنه سيتم إطلاق حملة تحت رعاية 5 وزارات لتنظيم الأسرة، موضحةً أنه سيتم إطلاق الحملة من سوهاج؛ لأنها أعلى المحافظات في نسبة الإنجاب، بنسبة إنجاب 4.2، في حين أن المعدل القومي يبلغ 3.5%.

شاهد أيضا

تابعت باستنكار: «لماذا تقرر الأسر التي تنجب مرتين أن ينجبوا أطفال مرة أخرى؟ نسبة الإنجاب مرتفعة وأطلقنا عدة مبادرات لتنظيم الأسرة في الصعيد، الناس عندها عطش إنها تسمع الأفكار الصحيحة، آن الأوان أن يُفعل المصريون إعمال العقل ونتخلى عن الأوهام والأمثال.. لازم نقفل حنفية الإنجاب».