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موسى: «الأراجوز» أول من استضاف «مشروع ليلى» في برنامجه (فيديو)

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موسى: «الأراجوز» أول من استضاف «مشروع ليلى» في برنامجه (فيديو) موسى: «الأراجوز» أول من استضاف «مشروع ليلى» في برنامجه (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامي باسم يوسف هو أول من استضاف فرقة مشروع ليلى في برنامجه، واصفا إياه بـ "الأرجوز"، موضحا أنه أول من أشار إلى أن الدولة المصرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على المجتمع المصري.

ووجه موسى رسالة لمن يدافع عن الشواذ في قائلًا: "فجر وعار وجريمة.. معرفوش يجيوا الدولة من ناحية قالوا يفتحوا علينا سكة تانية اللي تجيب أى دولة الأرض".

وتابع: "إحنا مش فرنسا ولا أمريكا، إحنا دولة إسلامية ومجتمع شرقي ولازم نحافظ على بيوتنا، وده ملوش علاقة بحرية الرأي".

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واستكمل: "هناك حقوق للشواذ ببعض الدول، ولكن مصر لن تنفذ أي قرارات تتخذها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالشواذ".


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التحرير

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