إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمطلع كوبري أكتوبر في الدقي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الإينين؛ إثر انقلب سيارة ميكروباص بمنطقة الدقي.

غرفة عمليات مرور الجيزة تلقت إخطارا من شرطة بوقوع حادث مروري بمطلع كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

تسبب الحادث في توقف حركة المرور للمتجه من منطقة المهندسين إلى وسط القاهرة عبر كوبري أكتوبر، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتجنيب السيارة، والعمل على سحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.