أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ 8 موظفين بمحاجر الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ 8 موظفين بمحاجر الوادي الجديد

09:41 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ 8 موظفين بمحاجر الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا، اليوم الإثنين، بتخويل بعض العاملين بإدارة المحاجر بمحافظة الوادي الجديد صفة مأموري الضبط القضائي، عقب الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.

وذكر بيان من محافظة الوادي الجديد، أن القرار تضمن تخويل الموظفين الآتي أسمائهم بإدارة المحاجر والمعاونون لهم بمراكز المحافظة، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014.

وجاء بالقرار أسماء المخولين، وهم: عبد العزيز فهمي محمد مدير إدارة المحاجر، ومحمد إبراهيم علي سعيد مفتش المحاجر، وحسان توفيق محمد مفتش المحاجر، وإسماعيل علي محمود مفتش المحاجر، ويوسف محمد يوسف مسئول المحاجر بمركز ومدينة باريس، وبخيت سيد بخيت، مسئول المحاجر بمركز ومدينة الفرافرة، ونصر أحمد فوزي مسئول المحاجر بمركز ومدينة البلاط، ومحمد مدني سعيد مسئول المحاجر بمركز ومدينة الداخلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس مركز الخارجة: غرامة 11 ألف جنيه لمن يستخدم مياه الشرب في الزراعة

    أخبار

  • ضبط 30 كيلو كبدة فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الخارجة في الوادي الجديد

    أخبار

  • محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الرخام الصناعي

    أخبار

  • بالصور - "محاكاة السيول".. إجراءات احترازية استعدادا للشتاء في أسيوط

    أخبار

إعلان

357f57cb4c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا