وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ 8 موظفين بمحاجر الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا، اليوم الإثنين، بتخويل بعض العاملين بإدارة المحاجر بمحافظة الوادي الجديد صفة مأموري الضبط القضائي، عقب الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.

وذكر بيان من محافظة الوادي الجديد، أن القرار تضمن تخويل الموظفين الآتي أسمائهم بإدارة المحاجر والمعاونون لهم بمراكز المحافظة، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014.

وجاء بالقرار أسماء المخولين، وهم: عبد العزيز فهمي محمد مدير إدارة المحاجر، ومحمد إبراهيم علي سعيد مفتش المحاجر، وحسان توفيق محمد مفتش المحاجر، وإسماعيل علي محمود مفتش المحاجر، ويوسف محمد يوسف مسئول المحاجر بمركز ومدينة باريس، وبخيت سيد بخيت، مسئول المحاجر بمركز ومدينة الفرافرة، ونصر أحمد فوزي مسئول المحاجر بمركز ومدينة البلاط، ومحمد مدني سعيد مسئول المحاجر بمركز ومدينة الداخلة.