المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب لم يهنئ ميركل بعد الفوز في الانتخابات
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب لم يهنئ ميركل بعد الفوز في الانتخابات
09:50 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
واشنطن - (د ب أ):
كشفت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يهنئ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد بالفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد في ألمانيا.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان هناك سبب معين لهذا التأخر في الاتصال لمدة طويلة بعد النتيجة، أجابت ساندرز "لا".
وأضافت ساندرز أن ترامب وميركل أجريا اتصالا هاتفيا، يوم الجمعة الماضي، وأشارت إلى أنه يجري العمل في الوقت الراهن على توقيت إجراء اتصال ثان.
ويجمع ترامب وميركل علاقة شائكة، حيث انتقد الرئيس الأمريكي ميركل بشأن أسلوبها في التعامل مع أزمة اللاجئين والتجارة وقضايا أخرى، فيما انتقدت ميركل الرئيس الأمريكي بشكل غير مباشر على سياسته التي تحمل اسم "أمريكا أولا".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
البيت الأبيض: "لم نعلن الحرب على كوريا الشمالية"
-
المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء المرافعات بشأن قرار ترامب حظر
-
وزير خارجية كوريا الشمالية يعتبر أن دونالد ترامب أعلن الحرب على بلاده
-
ميركل تصف التكهنات بإجراء انتخابات جديدة بأنها " استهانة بأصوات الناخبين"
إعلان
إعلان