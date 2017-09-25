المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب لم يهنئ ميركل بعد الفوز في الانتخابات

واشنطن - (د ب أ):

كشفت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يهنئ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد بالفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد في ألمانيا.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان هناك سبب معين لهذا التأخر في الاتصال لمدة طويلة بعد النتيجة، أجابت ساندرز "لا".

وأضافت ساندرز أن ترامب وميركل أجريا اتصالا هاتفيا، يوم الجمعة الماضي، وأشارت إلى أنه يجري العمل في الوقت الراهن على توقيت إجراء اتصال ثان.

ويجمع ترامب وميركل علاقة شائكة، حيث انتقد الرئيس الأمريكي ميركل بشأن أسلوبها في التعامل مع أزمة اللاجئين والتجارة وقضايا أخرى، فيما انتقدت ميركل الرئيس الأمريكي بشكل غير مباشر على سياسته التي تحمل اسم "أمريكا أولا".