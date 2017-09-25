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الاعلان عن مناورات عسكرية بين العراق وتركيا تزامنا مع استفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

الاعلان عن مناورات عسكرية بين العراق وتركيا تزامنا مع استفتاء كردستان

09:42 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الاعلان عن مناورات عسكرية بين العراق وتركيا تزامنا مع استفتاء كردستان

الفريق أول الركن عثمان الغانمي

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، بدء مناورات عسكرية مشتركة بين العراق وتركيا على حدود البلدين من الجانب التركي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، "يعلن بدء مناورات عسكرية واسعة عراقية - تركية على الحدود المشتركة بين البلدين". ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل.

فيما أعلنت رئاسة الأركان التركية، أن المرحلة الثالثة من المناورات الجارية قرب الحدود العراقية ستنطلق غدا الثلاثاء، بالمشاركة مع قوات عراقية، وذلك حسبما أشارت وكالة "الأناضول" التركية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، اليوم الإثنين، حول المناورات التي أطلقتها على الحدود مع العراق، يوم 18 سبتمبر الحالي.

وتأتي هذه المناورات بالتزامن مع إجراء اقليم كردستان استفتاء على الاستقلال عن الدولة العراقية، وسط ترقب من القوى الإقليمية والعالمية، التي أعلنت رفضها للاستفتاء الذي اعتبرته بغداد مخطط لتقسيم العراق.

وأعلنت حكومة اقليم كردستان،اليوم الاثنين عطلة رسمية، في كل اقليم كردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء.

ويشمل الاستفتاء محافظات الإقليم الأربع أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى المناطق المتنازع عليها على رأسها كركوك الغنية بالنفط.

وترفض العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسياً ولا اقتصادياً ولا قومياً، كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

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