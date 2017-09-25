الزند عن "الحصاد الأسود": يحتوي على معلومات مهمة تخدم الدولة وتواجه الإرهاب

كتبت- نسمة فرج:

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن اللواء عبد الحميد خيرت في كتابه "الحصاد الأسود" قدم معلومات تخدم الدولة خلال الفترة الحالية بشأن مواجهة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان.

وأضاف الزند، خلال حفل توقيع كتابه "الحصاد الأسود: ما فعله الإخوان بمصر" للواء عبد الحميد خيرت، الاثنين: "الكتاب صغير الحجم وكبير القيمة مشيرًا إلى أنه يحتوي على لغة سهلة ورشقية".

وأوضح الزند، أنه أول من تحدث عن الدور الذي قامت به المرأة المصرية في 30 يونيو فهي لم تتنازل عن وطنيتها في زمن "الإخوان الأسود".

الكتاب صادر عن دار نشر "روزنامة"، ويكشف أسرار مخططات "الربيع العربي"، وأجندته.

حضر حفل التوقيع، اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والدكتور على الدين هلال، وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

يفضح الكتاب، مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي وجماعته في مصر. كما يكشف مخطط الإخوان للقفز على 25 يناير والوصول للسلطة بمساعدة أجهزة مخابرات غربية، وأسرار تنشر لأول مرة.

ويسرد اللواء ''خيرت'' فى كتابة بالمستندات، أسرار مخطط الجماعة وقفزهم على أحداث 25 يناير والوصول للسلطة بالعمالة مع أجهزة مخابرات غربية وكذلك توضيح دور شباب الضباط الذين تصدوا لمخطط الجماعة وعرضوا أنفسهم للخطر، لنفهم كيف إنحازت الداخلية لحضن الشعب رغم كل ما تعرضت له من تشويه ومؤامرات.​