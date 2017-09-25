ورشة عمل لتعزيز التعاون بين مصر وقبرص واليونان في مجالات الطاقة

كتبت – إيمان محمود

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، اليوم الإثنين، على أهمية الطاقة المتجددة وزيادة الطلب عليها على مستوى العالم، داعيًا إلى بذل كافة الجهود لتنميتها والصعود بها إلى مرحلة أعلى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، تحت عنوان "التعاون الاستراتيجي الناشئ بين مصر وقبرص واليونان: الفرص والتحديات"، والتي جمعت لأول مرة بين أكاديميين من بلدان شرق المتوسط الثلاثة مصر وقبرص واليونان.

وقال فهمي، إن التحديات السياسية تثير بعض المخاوف لدى الدول التي لا تريد أن تنعم المنطقة بالهدوء والاستقرار، مؤكدًا أن الورشة تهدف إلى طرح أفكار من أكادميي الدول الثلاث لطرح الأفكار المشتركة في مجالات تسييل المحروقات والكهرباء والطاقة المتجددة.

عُقدت الورشة برئاسة نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، ونيكولاس بابادوبولوس رئيس الحزب الديمقراطي في قبرص والمرشح الرئاسي لانتخابات قبرص التي تُعقد في فبراير 2018 المقبل.

وأشار المشاركون في الورشة إلى الأهمية الكبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والمجالات السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة بين مصر واليونان وقبرص، لافتين إلى أن الدولتين الأخيرتين يعتبرا نافذة لمصر على السوق الأوروبية.

واتفق المشاركون على أن رؤساء وحكومات الدول الثلاث وضعوا حجر الأساس لإقامة تعاون مثمر وداعم على المستوى الاقتصادي، خاصة بعد عقد أربعة مؤتمرات للقمة حتى الآن بين رؤساء الدول الثلاث كان آخرهم في 11 أكتوبر عام 2016 بالقاهرة.

ومن المقرر أن تُعقد قمة خامسة في النصف الثاني من نوفمبر المقبل، ما يؤكد حرص الرؤساء الثلاث على الاجتماع بشكل سنوي لتعزيز الشراكة الثلاثية والعمل على تفعيلها.