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جوتيريش يعرب عن قلقه حيال التداعيات المحتملة لاستفتاء كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

جوتيريش يعرب عن قلقه حيال التداعيات المحتملة لاستفتاء كردستان العراق

09:33 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

جوتيريش يعرب عن قلقه حيال التداعيات المحتملة لاستفتاء كردستان العراق

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك - (د ب أ):

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه حيال التداعيات الناجمة عن استفتاء الاستقلال في كردستان العراق، "والتي يحتمل أن تزعزع الاستقرار" في المنطقة.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن جوتيريش قوله، اليوم الاثنين، إنه يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق.

وطالب جوتيريش بحل كل الصراعات بين العراقية المركزية في بغداد وبين الحكومة الكردية من خلال الحوار المنظم والتسوية البناءة.

يذكر أن كردستان العراق أجرت اليوم استفتاء على الاستقلال عن حكومة بغداد، وذلك على الرغم من الانتقادات الدولية الحادة لهذا الاستفتاء، ومن المتوقع أن تؤيد غالبية كبيرة من الأكراد انفصال الإقليم عن العراق.

تجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء، الذي ترفضه بغداد وأنقرة بشدة، ليس ملزما من الناحية القانونية.

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