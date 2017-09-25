جوتيريش يعرب عن قلقه حيال التداعيات المحتملة لاستفتاء كردستان العراق

نيويورك - (د ب أ):

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه حيال التداعيات الناجمة عن استفتاء الاستقلال في كردستان العراق، "والتي يحتمل أن تزعزع الاستقرار" في المنطقة.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن جوتيريش قوله، اليوم الاثنين، إنه يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق.

وطالب جوتيريش بحل كل الصراعات بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وبين الحكومة الكردية من خلال الحوار المنظم والتسوية البناءة.

يذكر أن كردستان العراق أجرت اليوم استفتاء على الاستقلال عن حكومة بغداد، وذلك على الرغم من الانتقادات الدولية الحادة لهذا الاستفتاء، ومن المتوقع أن تؤيد غالبية كبيرة من الأكراد انفصال الإقليم عن العراق.

تجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء، الذي ترفضه بغداد وأنقرة بشدة، ليس ملزما من الناحية القانونية.