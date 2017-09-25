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مارين لوبان تدعم بيتري زعيمة البديل الألماني في الخلاف الداخلي

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مصراوي Masrawy

مارين لوبان تدعم بيتري زعيمة البديل الألماني في الخلاف الداخلي

09:30 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

مارين لوبان تدعم بيتري زعيمة البديل الألماني في الخلاف الداخلي

مارين لوبان

باريس - (د ب أ):
أعربت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، عن تأييدها لفراوكه بيتري، زعيمة حزب البديل الألماني، في الخلاف الداخلي الحالي في الحزب اليميني الشعبوي.

وكتبت لوبان، اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي على تويتر: "بدون أن أقحم نفسي في الجدل الداخلي الذي هز حزب البديل، فإن ثقتي موجهة بطبيعة الحال إلى فراوكه بيتري، فأنا أعرف قيمتها الشخصية وخطها السياسي الذي لا غبار عليه".

وكانت بيتري أعلنت، في وقت سابق اليوم، عزمها عدم الانضمام لكتلة حزبها في البرلمان الألماني "بوندستاج"، ويأتي ذلك بعد أن تمكنت بيتري من الحصول على مقعد مباشر في البرلمان عبر دائرتها الانتخابية في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وعلى أثر ذلك، طالبت أليس فايدل، المرشحة الأولى للحزب، بيتري بمغادرة الحزب.

كانت بيتري ولوبان ظهرتا معا في بداية العام الجاري، خلال اجتماع لأنصار اليمين الشعبوي الأوروبي، في مدينة كوبلنتس بألمانيا.

وكان زوج بيتري، ماركوس برتسل السياسي في حزب البديل، قد نظم هذا الاجتماع بالتعاون مع كتلة "أوروبا الأمم والحرية" في البرلمان الأوروبي.

كانت مارين لوبان تولت في 2011 رئاسة حزب الجبهة الوطنية خلفا لوالدها جان ماري لوبان، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى من أجل خلق صورة أكثر اعتدالا للحزب.

وكانت لوبان خسرت، في مايو الماضي، في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية في بلادها أمام إيمانويل ماكرون المنتمي إلى يسار الوسط.

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