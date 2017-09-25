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دبي توجه 300 طن مساعدات إضافيّة للاجئي الروهينجا ببنجلاديش

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مصراوي Masrawy

دبي توجه 300 طن مساعدات إضافيّة للاجئي الروهينجا ببنجلاديش

09:28 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

دبي توجه 300 طن مساعدات إضافيّة للاجئي الروهينجا ببنجلاديش

الشيخ محمد بن راشد

دبي - (د ب أ):

أعلنت إمارة دبي توجيه 300 طنّ من المساعدات الطارئة إلى "لاجئي الروهينجا الفارّين من أعمال العنف في ميانمار إلى بنجلاديش".

وقرر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، توجيه المساعدات للتخفيف من معاناة اللاجئين.

وقال مسؤولون بحكومة دبي إن المساعدات "ستُنقل عبر ثلاث شحنات تحملها طائرة من طراز "ب747" ،وتتضمن 300 طنّ من المساعدات الطارئة، وتشمل موادّ أساسيّة للإغاثة والإعاشة بما يسهم في تلبية الاحتياجات اليومية الملحة للاجئين".

وتلبّي هذه المساعدات احتياجات حوالي 7620 أسرة لاجئة في بنجلاديش.

ومن المقرر أن تصل الشحنات إلى عاصمة بنجلاديش، دكا، غداً الثلاثاء، ويومي 2 و11 أكتوبر المقبل.

كانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت مؤخرا أن عدد لاجئي الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش ارتفع إلى 420 ألفا، هربا من حملة اطلقها جيش ميانمار بعدما هاجم متمردو مسلمي الروهينجا، في أكتوبر الماضي، نقاط شرطية وقواعد عسكرية بولاية راخين، التي تضم أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا، في ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية.

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